Зеленський нагородив почесним орденом Героїв України
Президент України Володимир Зеленський нагородив почесним орденом українських військових. Зокрема, Героям України було вручено орден "Золота Зірка".
Про це повідомив Президент України.
Що відомо про нагородження Героїв України
За словами Зеленського, у День Конституції України він нагородив орденом військових, яким раніше було присвоєно звання Герой України. Також український лідер передав нагороду членам сімей військовослужбовців, які загинули у боях.
Окрім того, Зеленський вручив українським воїнам нагороду "Хрест бойових заслуг"
Нагадаємо, що 26 червня Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям Збройних Сил України оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".
Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський показав нові шеврони , отримані у подарунок від військових. За його словами, "кожен шеврон - це людина, яка поставила своє життя стіною проти зла".