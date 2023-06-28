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Зеленський нагородив почесним орденом Героїв України

28 червня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський нагородив почесним орденом Героїв України
Президент України Володимир Зеленський нагороджує Героя України. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесним орденом українських військових. Зокрема, Героям України було вручено орден "Золота Зірка".

Про це повідомив Президент України.

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За словами Зеленського, у День Конституції України він нагородив орденом військових, яким раніше було присвоєно звання Герой України. Також український лідер передав нагороду членам сімей військовослужбовців, які загинули у боях.

Окрім того, Зеленський вручив українським воїнам нагороду "Хрест бойових заслуг"

Нагадаємо, що 26 червня Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям Збройних Сил України оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський показав нові шеврони , отримані у подарунок від військових. За його словами, "кожен шеврон - це людина, яка поставила своє життя стіною проти зла".

 

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