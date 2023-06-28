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Зеленский наградил почетным орденом Героев Украины

28 июня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский наградил почетным орденом Героев Украины
Президент Украины Владимир Зеленский награждает Героя Украины. Фото: Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным орденом украинских военных. В частности, Героям Украины был вручен орден "Золотая Звезда".

Об этом сообщил Президент Украины.

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По словам Зеленского, в День Конституции Украины, он наградил орденом военных, которым ранее было присвоено звание Герой Украины. Также украинский лидер передал награду членам семей военнослужащих, которые погибли в боях.

Кроме того, Зеленский вручил украинским воинам награду "Крест боевых заслуг"

Напомним, что 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам Вооруженных Сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский показал новые шевроны, полученные в подарок от военных. По его словам, "каждый шеврон — это человек, который поставил свою жизнь стеной против зла".

 

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