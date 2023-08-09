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"Зелене світло включається поетапно": Ігнат про навчання українських льотчиків у США

9 серпня 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Зелене світло включається поетапно": Ігнат про навчання українських льотчиків у США
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські льотчики готові вирушити на курси до США, але чекають на схвалення від союзників. При цьому в Пентагоні стверджують, що президент Джо Байден дав добро на навчання українських льотчиків.

Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Нашим льотчикам хочеться якнайшвидше розпочати тренування. Орієнтовні терміни названозакінчення літнього сезону. Процедура схвалення йде поступово, і необхідно отримати дозвіл на кожному етапі", — зазначив Ігнат.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, метою України є навчання та підготовка як пілотів, так і інженерного складу, а також передача технічних даних.

Ігнат висловив сподівання на розширення географії навчання: "Нам би хотілося включити в програму не лише США, але рішення в цьому питанні ще належить ухвалити. Хоча в Америці та Європі є чудові навчальні центри".

Він додав, що чим більше країн і фахівців братиме участь у навчанні, тим ефективніше та швидше пройде процес.

"Льотчики вже б сьогодні хотіли б упакувати валізи та виїхати. Але оголошені терміни кінець літа. Більш точних термінів немає. "Зелене світло" включається поетапно, світлофорів багато, і тому кожен світлофор треба зробити "зеленим", зазначив спікер.

Нагадаємо, що першу групу українських пілотів , які візьмуть участь у навчаннях на винищувачах F-16, вже сформовано. До складу увійшли вісім льотчиків.

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