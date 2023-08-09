"Зеленый свет включается поэтапно": Игнат про обучение украинских летчиков в США

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрміяInform

Украинские летчики готовы отправиться на курсы в США, но ждут одобрения от союзников. При єтом, в Пентагоне утверждают, что президент Джо Байден дал добро на обучение украинских летчиков.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Нашим летчикам хочется как можно быстрее начать тренировки. Ориентировочные сроки названы — окончание летнего сезона. Процедура одобрения идет постепенно, и необходимо получить разрешение на каждом этапе", — отметил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, цель Украины - обучение и подготовка как пилотов, так и инженерного состава, а также передача технических данных.

Игнат выразил надежду на расширение географии обучения: "Нам бы хотелось включить в программу не только США, но решение в этом вопросе еще предстоит принять. Хотя в Америке и Европе есть отличные учебные центры".

Он добавил, что чем больше стран и специалистов будет участвовать в обучении, тем эффективнее и быстрее пройдет процесс.

"Летчики уже бы сегодня хотели бы упаковать чемоданы и уехать. Но объявленные сроки — конец лета. Более точных сроков нет. "Зеленый свет" включается поэтапно, светофоров много, и поэтому каждый светофор надо сделать "зеленым", — указал спикер.

Напомним, что первая группа украинских пилотов, которые примут участие в учениях на истребителях F-16, уже сформирована. В состав вошли восемь летчиков.