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"Зеленый свет включается поэтапно": Игнат про обучение украинских летчиков в США

9 августа 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Зеленый свет включается поэтапно": Игнат про обучение украинских летчиков в США
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские летчики готовы отправиться на курсы в США, но ждут одобрения от союзников. При єтом, в Пентагоне утверждают, что президент Джо Байден дал добро на обучение украинских летчиков. 

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Нашим летчикам хочется как можно быстрее начать тренировки. Ориентировочные сроки названы окончание летнего сезона. Процедура одобрения идет постепенно, и необходимо получить разрешение на каждом этапе", — отметил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, цель Украины - обучение и подготовка как пилотов, так и инженерного состава, а также передача технических данных.

Игнат выразил надежду на расширение географии обучения: "Нам бы хотелось включить в программу не только США, но решение в этом вопросе еще предстоит принять. Хотя в Америке и Европе есть отличные учебные центры".

Он добавил, что чем больше стран и специалистов будет участвовать в обучении, тем эффективнее и быстрее пройдет процесс. 

"Летчики уже бы сегодня хотели бы упаковать чемоданы и уехать. Но объявленные сроки конец лета. Более точных сроков нет. "Зеленый свет" включается поэтапно, светофоров много, и поэтому каждый светофор надо сделать "зеленым", — указал  спикер.

Напомним, что первая группа украинских пилотов, которые примут участие в учениях на истребителях F-16, уже сформирована. В состав вошли восемь летчиков.

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