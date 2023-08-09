"Зеленый свет включается поэтапно": Игнат про обучение украинских летчиков в США
Украинские летчики готовы отправиться на курсы в США, но ждут одобрения от союзников. При єтом, в Пентагоне утверждают, что президент Джо Байден дал добро на обучение украинских летчиков.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Нашим летчикам хочется как можно быстрее начать тренировки. Ориентировочные сроки названы — окончание летнего сезона. Процедура одобрения идет постепенно, и необходимо получить разрешение на каждом этапе", — отметил Игнат.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ, цель Украины - обучение и подготовка как пилотов, так и инженерного состава, а также передача технических данных.
Игнат выразил надежду на расширение географии обучения: "Нам бы хотелось включить в программу не только США, но решение в этом вопросе еще предстоит принять. Хотя в Америке и Европе есть отличные учебные центры".
Он добавил, что чем больше стран и специалистов будет участвовать в обучении, тем эффективнее и быстрее пройдет процесс.
"Летчики уже бы сегодня хотели бы упаковать чемоданы и уехать. Но объявленные сроки — конец лета. Более точных сроков нет. "Зеленый свет" включается поэтапно, светофоров много, и поэтому каждый светофор надо сделать "зеленым", — указал спикер.
Напомним, что первая группа украинских пилотов, которые примут участие в учениях на истребителях F-16, уже сформирована. В состав вошли восемь летчиков.