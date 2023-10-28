Здатна знешкоджувати 95% всіх мін — у Харкові створили машину для розмінування
У Харкові розробили першу власну машину для розмінування. Прототип проходив випробування чотири місяці.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Машина для розмінування
"Це дев’ята машина для розмінування, яка працюватиме на Харківщині. Але перша — нашого харківського виробництва", — написав він.
За словами Синєгубова, у машині застосовані такі механізми, що навіть при наїзді на протитанкову міну та пошкодженнях, її можна швидко відновити та замінити будь-яку деталь.
"Прототип проходив випробування 4 місяці. Тож це машина, яка випробувана в бойових умовах та на собі підірвала більше ніж 300 протипіхотних мін", — зазначив голова ОВА.
Відомо, що машина працює дистанційно — на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження уламками для людей.
Загальна вага — 16 тонн, швидкість роботи — 3-4 км/год.
Крім того, вона має 4 камери, що допомагає в управлінні, а також здатна знешкоджувати 95 % всіх мін.
Зазначається, що навчання операторів триватиме кілька тижнів, після чого машину одразу спрямують на один із найзасміченіших напрямків — Харківщину.
Нагадаємо, що українські інженери створили новий дрон-розміновувач, який може працювати швидше за людину в чотири рази. Експериментальний зразок розробники нині активно тестують у польових умовах.
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