Здатна знешкоджувати 95% всіх мін — у Харкові створили машину для розмінування

Машина для розмінування. Фото: Суспільне

У Харкові розробили першу власну машину для розмінування. Прототип проходив випробування чотири місяці.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Машина для розмінування

"Це дев’ята машина для розмінування, яка працюватиме на Харківщині. Але перша — нашого харківського виробництва", — написав він.

За словами Синєгубова, у машині застосовані такі механізми, що навіть при наїзді на протитанкову міну та пошкодженнях, її можна швидко відновити та замінити будь-яку деталь.

"Прототип проходив випробування 4 місяці. Тож це машина, яка випробувана в бойових умовах та на собі підірвала більше ніж 300 протипіхотних мін", — зазначив голова ОВА.

Відомо, що машина працює дистанційно — на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження уламками для людей.

Загальна вага — 16 тонн, швидкість роботи — 3-4 км/год.

Крім того, вона має 4 камери, що допомагає в управлінні, а також здатна знешкоджувати 95 % всіх мін.

Зазначається, що навчання операторів триватиме кілька тижнів, після чого машину одразу спрямують на один із найзасміченіших напрямків — Харківщину.

Нагадаємо, що українські інженери створили новий дрон-розміновувач, який може працювати швидше за людину в чотири рази. Експериментальний зразок розробники нині активно тестують у польових умовах.