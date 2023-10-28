Способна обезвреживать 95% всех мин — в Харькове создали машину для разминирования
В Харькове была разработана первая собственная машина для разминирования. Прототип проходил испытание четыре месяца.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Машина для разминирования
"Это девятая машина для разминирования, которая будет работать в Харьковской области. Но первая — нашего харьковского производства", — написал он.
По словам Синегубова, в машине применены такие механизмы, что даже при наезде на противотанковую мину и повреждениях ее можно быстро восстановить и заменить любую деталь.
"Прототип проходил испытание 4 месяца. Поэтому это машина, которая испытана в боевых условиях и на себе взорвала более 300 противопехотных мин", — отметил глава ОВА.
Известно, что машина работает дистанционно на расстоянии 300 метров, чтобы не было угрозы поражения обломками для людей.
Общий вес — 16 тонн, скорость работы — 3-4 км/ч.
Кроме того, она имеет 4 камеры, что помогает в управлении, а также обезвреживает 95% всех мин.
Отмечается, что обучение операторов будет продолжаться несколько недель, после чего машину сразу направят на одно из самых засоренных направлений — Харьковщину.
Напомним, что украинские инженеры создали новый дрон-разминировщик, который может работать быстрее человека в четыре раза. Экспериментальный образец разработчики активно тестируют в полевых условиях.
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