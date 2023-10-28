Способна обезвреживать 95% всех мин — в Харькове создали машину для разминирования

Машина для разминирования. Фото: Суспільне

В Харькове была разработана первая собственная машина для разминирования. Прототип проходил испытание четыре месяца.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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Машина для разминирования

"Это девятая машина для разминирования, которая будет работать в Харьковской области. Но первая — нашего харьковского производства", — написал он.

По словам Синегубова, в машине применены такие механизмы, что даже при наезде на противотанковую мину и повреждениях ее можно быстро восстановить и заменить любую деталь.

"Прототип проходил испытание 4 месяца. Поэтому это машина, которая испытана в боевых условиях и на себе взорвала более 300 противопехотных мин", — отметил глава ОВА.

Известно, что машина работает дистанционно на расстоянии 300 метров, чтобы не было угрозы поражения обломками для людей.

Общий вес — 16 тонн, скорость работы — 3-4 км/ч.

Кроме того, она имеет 4 камеры, что помогает в управлении, а также обезвреживает 95% всех мин.

Отмечается, что обучение операторов будет продолжаться несколько недель, после чего машину сразу направят на одно из самых засоренных направлений — Харьковщину.

Напомним, что украинские инженеры создали новый дрон-разминировщик, который может работать быстрее человека в четыре раза. Экспериментальный образец разработчики активно тестируют в полевых условиях.