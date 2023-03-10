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Заступник голови ЛОДА може бути причетним до виїзду ухилянтів за кордон

10 березня 2023 16:40
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Заступник голови ЛОДА може бути причетним до виїзду ухилянтів за кордон
Він, ймовірно, допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за кордон за допомогою системи "Шлях"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод може бути безпосередньо пов’язаним з 28-річним Михайлом Міхняком, який за даними поліції, допоміг щонайменше 20 ухилянтам виїхати за кордон. І, ймовірно, навіть давав йому прямі вказівки, кого слід вносити у подання на виїзд з країни через систему "Шлях".

Про це повідомляють "Наші гроші Львів".

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Раніше у ЗМІ з’явилися свідчення, що Михайло Міхняк представлявся  позаштатним помічником заступника голови Львівської облради, проте Юрій Холод прямо заперечив будь-які ділові стосунки з Міхняком. У соцмережах Михайло Міхняк також представлявся  як працівник облради, проте у прес-службі ЛОР зазначили, що протягом останніх двох каденцій Міхняк не був ні помічником жодного з депутатів, ні штатним співробітником. 

Як повідомляють "Наші гроші. Львів", Юрій Холод не лише добре знайомий з Міхняком, але й, схоже, давав йому прямі вказівки. У приватній переписці Холод просить "додати ще цих хлопців" до списку і надсилає копії паспортів двох мешканців Львівщини двох мешканців Львівщини  — 29-річного Богдана Лехманика та 59-річного Юрія Стецюру. 

Раніше поліція повідомляла, що під час обшуків у Михайла Міхняка вилучили документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують його причетність до щонайменше 20 фактів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Втім, як стало відомо журналістам, Михайло Міхняк немає статусу підозрюваного, запобіжний захід для нього поки що не обирали.  Протягом двох днів журналісти "Наші гроші Львів" намагались отримати коментар від Юрія Холода. Проте він так і не знайшов часу на відповідь

Наразі невідомо, коли саме відбулась ця розмова, збережена на скріншотах з телефону Міхняка. Але в результаті обидвох вказаних Холодом чоловіків внесли до системи "Шлях" від громадської організації "Корпус сприяння армії", заснованої Михайлом Міхняком у квітні 2022 року. І вони змогли виїхати з країни, хоча як мінімум один із них точно не має жодного стосунку до волонтерської діяльності.  

Загалом через "Корпус сприяння армії" дозволи на виїзд від ЛОВА через систему "Шлях" отримали понад 40 чоловіків призовного віку. Ці люди  —  не лише мешканці Львівщини, а й Івано-Франківської, Харківської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької та інших областей. Принаймні частина з них, кого нам вдалось перевірити  — це водії комерційних підприємств.

Нагадаємо, ми раніше писали, що за час війни військовозобов’язаним чоловікам видали понад один мільйон дозволів для виїзду за кордон через систему "Шлях". Більшість виїжджали у бізнес-справах.

Окрім того, ми писали, що в уряді не називають точної кількості громадян, які зараз перебувають за кордоном. Припускають, що йдеться від 5 до 7 мільйонів українців. 90% з них планують повернутися додому, проте залишається невизначеність через роботу, житло та безпеку.

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