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Заместитель председателя ЛОГА может быть причастен к выезду беглецов за границу

10 марта 2023 16:40
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Заместитель председателя ЛОГА может быть причастен к выезду уклончан за границу
Он, вероятно, помогал мужчинам призывного возраста уезжать за границу с помощью системы "Шлях"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод может быть напрямую связан с 28-летним Михаилом Михняком, который по данным полиции, помог по меньшей мере 20 уклонистам уехать за границу. И, вероятно, даже давал ему прямые указания, кого следует вносить в представление на выезд из страны через систему "Шлях".

Об этом сообщают "Наши деньги Львов".

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Ранее в СМИ появились свидетельства, что Михаил Михняк представлялся внештатным помощником заместителя председателя Львовского облсовета, однако Юрий Холод прямо отрицает любые деловые отношения с Михняком. В соцсетях Михаил Михняк также представлялся как работник облсовета, однако в пресс-службе ЛОР отметили, что за последние две каденции Михняк не был ни помощником ни одного из депутатов, ни штатным сотрудником.

Как сообщают "Наши деньги. Львов", Юрий Холод не только хорошо знаком с Михняком, но и, похоже, давал ему прямые указания. В частной переписке Холод просит "добавить еще этих ребят" в список и посылает копии паспортов двух жителей Львовщины двух жителей Львовщины — 29-летнего Богдана Лехманика и 59-летнего Юрия Стецюру.

Ранее полиция сообщала, что во время обысков у Михаила Михняка изъяли документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к минимуму 20 фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Впрочем, как стало известно журналистам, Михаил Михняк нет статуса подозреваемого, меру пресечения для него пока не выбирали. В течение двух дней журналисты "Наши деньги Львов" пытались получить комментарий от Юрия Холода. Однако он так и не удосужился ответить

Пока неизвестно, когда именно состоялся этот разговор, сохраненный на скриншотах по телефону Михняка. Но в результате обоих указанных Холодом мужчин внесли в систему "Шлях" от общественной организации "Корпус содействия армии" , основанной Михаилом Михняком в апреле 2022 года. И они смогли уехать из страны, хотя как минимум один из них не имеет никакого отношения к волонтерской деятельности.

Всего из-за "Корпуса содействия армии" разрешения на выезд от ЛОВА через систему "Путь" получили более 40 мужчин призывного возраста. Эти люди не только жители Львовщины, но и Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой и других областей. По крайней мере, часть из них, кого нам удалось проверить, — это водители коммерческих предприятий.

Напомним, мы ранее писали, что за время войны военнообязанным мужчинам было выдано более одного миллиона разрешений для выезда за границу через систему "Шлях". Большинство уезжали по бизнес-делам.

Кроме того, мы писали, что в правительстве не называют точного количества граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.

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