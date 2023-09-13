Шкільні укриття: хто має право знаходитись під час тривоги

Нардепи дискутують щодо допуску цивільних до шкільних укриттів. Фото: Новини.LIVE

Другий навчальний рік у школярів ще 1 вересня розпочався з повітряної тривоги. І ми знову повертаємося до теми укриттів. Але вже не в контексті їх наявності, а в контексті доступності. Після того, як у деяких школах зробили ремонти, нардепи починають перейматися тим, щоб дорогі меблі та телевізори не вкрали цивільні. Ще один аргумент, аби не пускати їх — щоб дорослі не заразили дітей хворобами.

На противагу цьому адміністрація шкіл пропускає всіх, бо так говорить закон. Хто за, а хто проти допуску цивільних у шкільні укриття і в чому головна суть дискусії — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Шкільне укриття: open the door

Ціле літо по країні тривали капітальні ремонти укриттів у школах. Хтось будував за гроші держави або благодійників, або ж освітяни своїми силами мили та фарбували. І все заради однієї цілі — мати можливість проводити очне навчання безпечно для дітей.

І отримавши втішний результат, всі учасники процесу сфокусували увагу на інше питання — хто ж буде користуватися благами цивілізації нового підвалу.

"Ми цю проблему побачили на свої очі, обговорюючи з головами районів, з директорами, освітянами. Коли ми зробили ремонт, оснастили, коли є меблі, мультимедійка, телевізори. Ми все зробили під ключ для того, щоб наші діти мали можливість в безпеці перебувати під час повітряних тривог. А є інша ситуація, що ці укриття мають бути постійно відкриті", — сказала під час інспекції шкільного укриття народна депутатка Юлія Гришина.

За рішенням РНБО, всі укриття по країні мають бути відчинені в будь-яку пору доби, і туди мають пускати всіх без виключення громадян.

Гостро це питання порушили після трагічного випадку, коли родина у Деснянському районі столиці загинула від ворожого обстрілу через зачинене укриття. Народні депутати пам’ятають цю ситуацію і ставлять її у приклад, коли говорять про доступність укриттів. Проте водночас знаходять аргумент "але".

"Було ухвалене рішення, щоб укриття були постійно відкриті. Це зрозуміло, це правильно. Але, з іншої точки зору, ми розуміємо, що це укриття, де перебувають діти, техніка, матеріальні цінності. Якщо туди можуть зайти люди, які мають певні захворювання, можуть бути небезпечні, завдати шкоди. У нас уже є протягом літа приклади в Києві, коли виносять матеріальні цінності і заходять люди, які не повинні бути. Якщо немає жодного контролю, то діти не можуть почуватися в безпеці", — додала Гришина.

Народна депутатка Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE

Укриття в школі: для дітей чи для всіх

За чиї б гроші не робився ремонт у школі, слідкує за укриттям адміністрація навчального закладу. І директори шкіл не хочуть нести відповідальність за загибель цивільних, тому відкривають двері для всіх.

"Ми пускаємо всіх охочих. Коли триває освітній процес і є діти, то зайти можуть всі. Ми їх садимо на лавках в коридорі, а діти — в кімнатах. У нас є муніципальна охорона, людина працює з 08:00 до 18:00, і є чергові, які працюють добово. Обіцяють нам, що в укритті хтось буде з муніципальної охорони і вночі", — розповіла нам директорка однієї зі шкіл Солом’янського району Лариса Хоміцька.

Директорка 229 школи у Києві Лариса Юріївна Хоміцька. Фото: Новини.LIVE

Однак відчинені двері для всіх і кожного додають працівникам школи додаткової роботи. Якщо повітряна тривога була вночі і до укриття заходили сторонні, то зранку, до початку навчального процесу, тривають перевірки.

"Потрібно обійти укриття, помити, обійти територію школи, перевірити. Тільки тоді ми пускаємо дітей", — додала директор.

Та чи можна класти на ваги життя людини і додаткову роботу охорони — відповідь очевидна. Про те, що всі додаткові труднощі навколо питання допуску в укриття мають бути в стороні, говорить народний депутат, член комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Я за те, щоб однозначно запускали всіх. Сьогодні українці мають бути всі разом. От скажіть, будь ласка, як впливає на здоров'я немовля, коли пологи у нас приймали в метро в Харкові? Жінка, яка приймала пологи, також могла сказати, що це небезпечно, дезінфекція. Але немовля живе, розвивається. Тому я не вважаю, що мають бути якісь обмеження", — сказав нардеп, відповідаючи на питання Новини.LIVE.

Народний депутат Михайло Радуцький. Фото: Новини.LIVE

Однак він вважає, що є питання до керівників районних адміністрацій. Саме вони, за словами нардепа, мають забезпечити район укриттями, аби шкільне не було єдиним у доступі. Гришина також вважає, що, якщо лишаються питання, то вони точно до місцевої влади, а не до народних депутатів.

"Рішення потрібно шукати. Місцева влада повинна забезпечити охорону. Ви хочете, щоб я вам дала відповідь, але це не за адресою. Ми, зі свого боку, облаштували і все зробили. І розуміємо, що коли кожен має доступ до укриття де є діти, на це питання треба звернути увагу, бо не в усіх школах є охорона", — додала Гришина.

Попри дискусії і різні думки народних депутатів, радує те, що адміністрація шкіл турбується не лише про дітей, а про всіх громадян, пускаючи їх до укриття. Врешті решт, скандальні історії мали привести не лише до капітальних ремонтів, а до єдності.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писало про чоловіка на Київщині, який за власні гроші побудував укриття вдома за 20 тисяч доларів. Він дозволив користуватися ним усім сусідам та перехожим.