Школьные укрытия: кто имеет право находиться во время тревоги

Нардепы дискутируют о допуске гражданских в школьные укрытия. Фото: Новини.LIVE

Второй учебный год у школьников еще 1 сентября начался с воздушной тревоги. И мы снова возвращаемся к теме укрытий. Но уже не в контексте их наличия, а в контексте доступности. После того, как в некоторых школах сделали ремонты, нардепы начинают беспокоиться о том, чтобы дорогую мебель и телевизоры не украли гражданские. Еще один аргумент не пускать их — чтобы взрослые не заразили детей болезнями.

В противоположность этому администрация школ пропускает всех, потому что так говорит закон. Кто за, а кто против допуска гражданских в школьные укрытия и в чем главная суть дискуссии — в материале Новини.LIVE.

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Школьное укрытие: open the door

Все лето по стране шли капитальные ремонты укрытий в школах. Кто-то строил за деньги государства или благотворителей, или же педагоги своими силами мыли и красили. И все ради одной цели — иметь возможность проводить очное обучение безопасное для детей.

И получив утешительный результат, все участники процесса сфокусировали внимание на другом вопросе — кто же будет пользоваться благами цивилизации нового подвала.

"Мы эту проблему увидели воочию, обсуждая с главами районов, с директорами, педагогами. Когда мы сделали ремонт, оснастили, когда есть мебель, мультимедийка, телевизоры. Мы все сделали под ключ для того, чтобы наши дети имели возможность в безопасности находиться во время воздушных тревог. А есть другая ситуация, что эти укрытия должны быть постоянно открыты" , — сказала во время инспекции школьного укрытия народный депутат Юлия Гришина.

По решению СНБО все укрытия по стране должны быть открыты в любое время суток и туда должны пускать всех без исключения граждан.

Остро этот вопрос подняли после трагического случая, когда семья в Деснянском районе столицы погибла от вражеских обстрелов из-за закрытого укрытия. Народные депутаты помнят эту ситуацию и ставят ее в пример, когда говорят о доступности укрытий. Однако в то же время находят аргумент "но".

"Было принято решение, чтобы укрытия были постоянно открыты. Это понятно, это правильно. Но, с другой точки зрения, мы понимаем, что это укрытие, где находятся дети, техника, материальные ценности. Если туда могут зайти люди, страдающие определенными заболеваниями, могут быть опасными, нанести вред. У нас уже есть в течение лета примеры в Киеве, когда выносят материальные ценности и заходят люди, которые не должны быть. Если нет никакого контроля, то дети не могут чувствовать себя в безопасности", — добавила Гришина.

Народный депутат Юлия Гришина. Фото: Новини.LIVE

Укрытие в школе: для детей или для всех

За чьи бы деньги ни делался ремонт в школе, следит за укрытием администрация учебного заведения. И директора школ не хотят нести ответственность за гибель граждан, поэтому открывают двери для всех.

"Мы пускаем всех желающих. Когда продолжается образовательный процесс и есть дети, то зайти могут все. Мы их сажаем на скамейках в коридоре, а дети — в комнатах. У нас есть муниципальная охрана, человек работает с 08:00 до 18:00, и есть дежурные, работающие суточно. Обещают нам, что в укрытии кто-то будет из муниципальной охраны и ночью", — рассказала нам директор одной из школ Соломенского района Лариса Хомицкая.

Директор 229-й школы в Киеве Лариса Юрьевна Хомицкая. Фото: Новини.LIVE

Однако открытая дверь для всех и каждого добавляет работникам школы дополнительной работы. Если воздушная тревога была ночью и до укрытия заходили посторонние, то с утра, до начала учебного процесса, проходят проверки.

"Нужно обойти укрытие, помыть, обойти территорию школы, проверить. Только тогда мы пускаем детей", — добавила директор.

Но можно ли класть на весы жизнь человека и дополнительную работу охраны — ответ очевиден. О том, что все дополнительные трудности по вопросу допуска в укрытие должны быть в стороне, говорит народный депутат, член комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Я за то, чтобы однозначно запускали всех. Сегодня украинцы должны быть все вместе. Вот скажите, пожалуйста, как влияет на здоровье младенца, когда роды у нас принимали в метро в Харькове? Женщина, которая принимала роды, тоже могла сказать, что это опасно, дезинфекция. Но младенец живет, развивается. Поэтому я не считаю, что должны быть какие-то ограничения", — сказал нардеп, отвечая на вопросы Новини.LIVE.

Народный депутат Михаил Радуцкий. Фото: Новини.LIVE

Однако он считает, что есть вопросы к руководителям районных администраций. Именно они, по словам нардепа, должны обеспечить район укрытиями, чтобы школьное не было единственным в доступе. Гришина также считает, что если остаются вопросы, то они точно к местным властям, а не к народным депутатам.

"Решение нужно искать. Местные власти должны обеспечить охрану. Вы хотите, чтобы я вам дала ответ, но это не по адресу. Мы, со своей стороны, обустроили и все сделали. И понимаем, что когда каждый имеет доступ к укрытию, где есть дети, на этот вопрос нужно обратить внимание, потому что не во всех школах есть охрана", — добавила Гришина.

Несмотря на дискуссии и разные мнения народных депутатов, радует то, что администрация школ заботится не только о детях, но и о всех гражданах, пуская их в укрытие. В конце концов, скандальные истории должны были привести не только к капитальным ремонтам, но и к единству.

Напомним, ранее Новини.LIVE писало о мужчине в Киевской области, который за собственные деньги построил укрытие дома за 20 тысяч долларов. Он позволил им пользоваться всем соседям и прохожим.