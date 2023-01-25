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Залужний відреагував на скандал з закупівлею продуктів для ЗСУ

25 січня 2023 22:30
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скандал з закупівлями продуктів у Міноборони: коментар Залужного
Валерій Залужний заступився за очільника Міноборони
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони. Він також порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника відомства, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці у Facebook

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Позиція головнокомандувача ЗСУ

Залужний наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення Росії потреби українського війська стрімко зросли, але, попри це, військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням, належної якості та в достатній кількості.

Головнокомандувач підкреслив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції", тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", — зазначив він. 

Що відомо про скандал із закупівлями харчів для ЗСУ

Журналісти заявили про розкрадання коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України заявили, що знали про можливе зловживання у Міноборони стосовно закупівлі харчів для потреб ЗСУ. У відомстві запевняють, що працювали над розслідуванням ще до того, як ситуація набула розголосу. 

Читайте також: Яйця Міноборони: що може стояти за черговим навколовійськовим скандалом

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