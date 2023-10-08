Захват российского Ми-8: Буданов объяснил, в чем заключалась сложность операции "Синица"

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: president.gov.ua

Украинская разведка захватила российский вертолет Ми-8. В процессе этого редкого маневра был получен ценный груз и крайне важные сведения, впрочем, были и сложности.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Читайте также:

Ключевые моменты миссии "Синица"

Буданов сообщил, что подобные операции происходили всего несколько раз в истории человечества. При этом, главной проблемой стало убедить Кузьминова в угоне Ми-8, на котором он служил. Буданов объяснил, что летчик испытывал стресс и сомнения относительно успеха плана.

Также глава ГУР указал, что разведывательные агенты провели многочасовые переговоры с Кузьминовым и гарантировали ему безопасность, особенно при пересечении границы. Также оказалось сложным тайно перебросить его семью, как подчеркнул руководитель ГУР.

"Технический аспект миссии, связанный с невидимой для всех эвакуацией его семьи, также представил собой сложное испытание", — сказал Буданов.

Кроме того, он упомянул, что всего было выполнено пять – семь подобных операций в мировой истории, напомнив одну из них, когда американские силы уговорили советского пилота угнать МиГ-25 и перевести этот сверхзвуковой истребитель в Японию.

Напомним, что российская разведка заявила, что имеет приказ по ликвидации летчика Максима Кузьминова. Как известно, в августе 2023 года он перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8.

Также российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР, рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.