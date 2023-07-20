Захід змінив пріоритети у постачанні військової техніки Україні

Бійці ЗСУ на танках. Фото: Wikipedia

Серед західних прихильників України основна увага зараз приділяється ремонту та технічному обслуговуванню військової техніки, отриманої Україною нещодавно. Відомо, що українські війська активно просуваються, що збільшує потребу швидкого відновлення пошкодженої техніки.

Про це повідомляє Politico.

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Пріоритети Заходу

Заступник міністра оборони США Вільям Лапланте підкреслив, що головне завдання США зараз — налагодження ремонтних центрів у Європі. Це стає основним завданням для країн, які підтримують Україну. Ключова мета — зберігати високу боєздатність техніки вартістю в мільярди, щоб українські війська могли продовжувати наступальні операції.

"Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, ми маємо зробити набагато більше разом, тому на цьому буде більше уваги з боку країн-партнерів та підтримки від Пентагону", — сказав він.

Крім того, США адаптували понад 700 посібників для переданої Україні військової техніки та досліджували світовий ринок для отримання необхідної технічної інформації.

Ведеться активна співпраця з оборонними компаніями зі США та Європи, щоб визначити додаткові шляхи підтримки. Особливий акцент зроблено на виробництві артилерійських снарядів, які є критично важливими для України.

Нагадаємо, що бійці 47-ї ОМБР професійно знищили в одному бою відразу два російські танки на M2 "Бредлі". Росіяни застосовували все, що мали, щоб знищити західну техніку, проте перемогти українських захисників не вдалося.