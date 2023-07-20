Запад изменил приоритеты в поставках военной техники Украине

Бойцы ВСУ на танках. Фото: Wikipedia

Среди западных сторонников Украины основное внимание сейчас уделяется ремонту и техническому обслуживанию военной техники, полученной Украиной недавно. Известно, что украинские войска активно продвигаются, что увеличивает потребность в быстром восстановлении поврежденной техники.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Приоритеты Запада

Заместитель министра обороны США, Уильям Лапланте подчеркнул, что главная задача США сейчас — налаживание ремонтных центров в Европе. Это становится основной задачей для стран, поддерживающих Украину. Ключевая цель — сохранять высокую боеготовность техники, стоимостью в миллиарды, чтобы украинские войска могли продолжать наступательные операции.

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы должны сделать гораздо больше вместе, поэтому на этом будет больше внимания со стороны стран-партнеров и поддержки от Пентагона", — сказал он.

Кроме того, США адаптировали более 700 руководств для переданной Украине военной техники и исследовали мировой рынок для получения необходимой технической информации.

Ведется активное сотрудничество с оборонными компаниями из США и Европы, чтобы определить дополнительные пути поддержки. Особый акцент сделан на производстве артиллерийских снарядов, которые критически важны для Украины.

Напомним, что бойцы 47-й ОМБР профессионально уничтожили в одном бою сразу два российских танка на M2 "Брэдли". Россияне применяли все, что имели, для того чтобы уничтожить западную технику, однако победить украинских защитников не удалось.