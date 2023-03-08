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Захід приховував дані щодо підриву на "Північних потоках", аби захистити Україну, — The Times

8 березня 2023 13:25
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Захід приховував дані щодо підриву на Північних потоках, аби захистити Україну, — The Times
За тиждень після вибухів у США вже знали, хто причетний до цього
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У США володіють інформацією, що до вибухів на "Північних потоках" причетна приватна компанія з України. Однак з міркувань безпеки там відмовились оприлюднювати ці дані.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

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Що відомо

Видання пише, що через тиждень після вибухів на "Північних потоках" західна розвідка дізналась, що до теракту причетні не американці, росіяни чи поляки, а приватна компанія з України. Ім’я приватного спонсора вибухів не називають, однак наголошується, що він не має відношення до української влади.

В The Times припускають, що ім’я замовника вирішили приховати, щоб не допустити публічних сварок між Києвом та Берліном.

"Це цілком справедливо — вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України відкинули причетність українських спецслужб до вибухів на газогонах росії.

Як відомо, американське видання The New York Times опублікувало статтю, де стверджувалося, що за вибухом газопроводів "Північний потік" можуть стояти "неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці".

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