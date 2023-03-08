Запад скрывал данные о подрыве на "Северных потоках", чтобы защитить Украину, — The Times

Через неделю после взрывов в США уже знали, кто причастен к этому

В США владеют информацией, что к взрывам на "Северных потоках" причастна частная компания из Украины. Однако из соображений безопасности там отказались обнародовать эти данные.

Об этом говорится в материале The Times.

Что известно

Издание пишет, что через неделю после взрывов на "Северных потоках" западная разведка узнала, что в теракте причастны не американцы, россияне или поляки, а частная компания из Украины. Имя частного спонсора взрывов не называют, однако отмечается, что он не имеет отношения к украинским властям.

В The Times предполагается, что имя заказчика решили скрыть, чтобы не допустить публичных ссор между Киевом и Берлином.

"Это совершенно справедливо — они, видимо, знали, кто несет ответственность, ранее администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были ошеломлены докладом и упорно отрицают свою причастность", — говорится в статье.

Напомним, ранее в Минобороны Украины отвергли причастность украинских спецслужб к взрывам на газопроводах россии.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что за взрывом газопроводов "Северный поток" могут стоять "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы".