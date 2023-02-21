У МОН закликали 22-24 лютого провести навчання дистанційно

З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу рекомендується з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі

Освітнім закладам у всіх областях України рекомендують перевести дітей на онлайн-формат навчання 22-24 лютого. Такі заходи радять запровадити через можливі обстріли рф до річниці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Онлайн-навчання для школярів

"Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на "до" і "після". 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення рф. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї", — розповів Шкарлет.

Він додав, що станом на 21 лютого внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 — вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 — отримали поранення.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", — наголосив міністр освіти.

Нагадаємо, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих жителів, зокрема дітей. Школярів змушують співати гімн росії та прославляти окупантів