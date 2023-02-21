В МОН призвали 22-24 февраля провести обучение дистанционно

С целью безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса рекомендуется с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате

Образовательным заведениям во всех областях Украины рекомендуют перевести детей на онлайн формат обучения 22-24 февраля. Такие меры советуют ввести из-за возможных обстрелов рф к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Онлайн-обучение для школьников

"Приближается дата, которая принесла страшное горе на украинскую землю. День, который разделил нашу жизнь на "до" и "после". 24 февраля 2022 началось жестокое полномасштабное военное вторжение россии. С тех пор каждый день гибнут наши защитники, гражданское население, враг целит по жилых домах, школах, больницах, музеях. Российские военные и их наемники пренебрегают нормами международного гуманитарного права, для них не существует запретов на применение оружия", — рассказал Шкарлетт.

Он добавил, что по состоянию на 21 февраля в результате агрессии России повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 — полностью разрушены. От рук оккупанта погиб 461 ребенок, 926 — получили ранения.

"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", — подчеркнул министр образования.

Напомним, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, в том числе детей. Школьников заставляют петь гимн россии и прославлять окупантов