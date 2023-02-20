МАГАТЭ выясняет, как Иран обогатил уран до 84%

В шаге от ядерной бомбы: Иран обогатил уран до 84%
Международное агентство по атомной энергии обнаружило в Иране уран, обогащенный до 84%. Ранее считалось, что у Тегерана нет оборудования для обогащения урана выше уровня 60%.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
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Как известно, международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до уровня 84% — это лишь на 6% ниже уровня, необходимого для изготовления ядерной боеголовки.
В настоящее время инспекторы МАГАТЭ определяют, сделал ли это Иран намеренно, или возникла такая концентрация случайно из-за накопления в сети труб, соединяющих центрифуги для разделения изотопов.
Ранее Иран официально утверждал, что его центрифуги настроены на обогащение урана максимум до 60%.
Иран же отвергает все обвинения в работе над созданием ядерного оружия. Так, представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди назвал подобную информацию выдумкой и искажением фактов.
"Иран пока не пытался обогатить (уран — ред.) выше 60%", — сказал он.
Напомним, ранее мы писали, что Иран активно поддерживает россию в войне против Украины. В частности, недавно в Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана, чтобы обучать военных рф.