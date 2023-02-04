Євген Балицький - гауляйтеру Запорізької області призначили наглядаючого з Челябінська

За гауляйтером Балицьким приставили наглядаючого з Челябінська
За гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким приставили політрука з Челябінська. Російське керівництво, мабуть, не довіряє йому.
Про це пише Ріа-Мелітополь.
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Євген Балицький і наглядовий
Щось мало довіри останнім часом до гауляйтера Запорізької області Балицького з боку московського начальства. Особливо після їхнього спільного з мером Мелітополя Данильченка бенефісу з приводу перейменування вулиць.
Вирішили і призначили Балицькому заступника з суспільно-політичних питань.
Що відомо про політрука
Іван Сергійович Скіба прибув із Челябінської області. До призначення керував виконкомом "Народного фронту" у Запорізькій області.
"Куди тільки не посилали Скібу на роботу, надовго він не затримався. Чому красномовно говорять його фото в Інстаграм", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що окупаційна влада Запорізької області вводить пропуски для в'їзду або проходу на непідконтрольні Україні території. Спеціальні перепустки діятимуть протягом місяця, до 15 січня.