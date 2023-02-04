Евгений Балицкий - гауляйтеру Запорожской области назначили смотрящего с Челябинска

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий

За гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким приставили смотрящего-политрука с Челябинска. Российское руководство по всей видимости не доверяет ему.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Евгений Балицкий и смотрящий

Что-то мало доверия в последнее время к гауляйтеру Запорожской области Балицкому со стороны московского начальства. Особенно после их совместного с мэром Мелитополя Данильченко бенефиса по поводу переименования улиц.

Решили — и назначили Балицкому заместителя по общественно-политическим вопросам.

Что известно про политрука

Иван Сергеевич Скиба прибыл из Челябинской области. До назначения руководил исполкомом "Народного фронта" в Запорожской области.

"Куда только не посылали Скибу на работу, надолго он не задержался. Почему, красноречиво говорят его фото в Инстаграм", — говорится в сообщении.

Напомним, что оккупационные власти Запорожской области вводят пропуска для въезда или прохода на неподконтрольные Украине территории. Специальные пропуска будут действовать в течение месяца, до 15 января.