Евгений Балицкий - гауляйтеру Запорожской области назначили смотрящего с Челябинска

За гауляйтером Балицким приставили смотрящего из Челябинска
За гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким приставили смотрящего-политрука с Челябинска. Российское руководство по всей видимости не доверяет ему.
Об этом пишет Риа-Мелитополь.
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Евгений Балицкий и смотрящий
Что-то мало доверия в последнее время к гауляйтеру Запорожской области Балицкому со стороны московского начальства. Особенно после их совместного с мэром Мелитополя Данильченко бенефиса по поводу переименования улиц.
Решили — и назначили Балицкому заместителя по общественно-политическим вопросам.
Что известно про политрука
Иван Сергеевич Скиба прибыл из Челябинской области. До назначения руководил исполкомом "Народного фронта" в Запорожской области.
"Куда только не посылали Скибу на работу, надолго он не задержался. Почему, красноречиво говорят его фото в Инстаграм", — говорится в сообщении.
Напомним, что оккупационные власти Запорожской области вводят пропуска для въезда или прохода на неподконтрольные Украине территории. Специальные пропуска будут действовать в течение месяца, до 15 января.