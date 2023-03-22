За добу росіяни вбили 14 цивільних українців: які області опинилися під ворожим вогнем
Протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали територію 11 областей України. Внаслідок атак ворога загинуло 14 цивільних громадян.
Про це повідомляє Military Media Center.
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Атаки рф протягом доби
Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України.
Як зазначається у повідомленні, загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БпЛА "Шахед-136", БпЛА "Ланцет", КАР "Х-59", тактична авіація) здійснено обстріли 121 населеного пункту. Також підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури.
За попередніми даними, загинуло 14 осіб та 24 поранено.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
Також повідомлялося, що російські окупаційні війська протягом минулої доби обстріляли велику кількість міст і сіл Донецької області. Загинуло чотири мирні мешканці, ще кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.