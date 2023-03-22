За добу росіяни вбили 14 цивільних українців: які області опинилися під ворожим вогнем

Наслідки обстрілів Донеччини 21 березня

Протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали територію 11 областей України. Внаслідок атак ворога загинуло 14 цивільних громадян.

Про це повідомляє Military Media Center.

Атаки рф протягом доби

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України.

Як зазначається у повідомленні, загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БпЛА "Шахед-136", БпЛА "Ланцет", КАР "Х-59", тактична авіація) здійснено обстріли 121 населеного пункту. Також підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури.

За попередніми даними, загинуло 14 осіб та 24 поранено.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська протягом минулої доби обстріляли велику кількість міст і сіл Донецької області. Загинуло чотири мирні мешканці, ще кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.