За сутки россияне убили 14 гражданских украинцев: какие области оказались под вражеским огнем

Последствия обстрелов Донецкой области 21 марта

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию 11 областей Украины. В результате атак врага погибли 14 гражданских граждан.

Об этом сообщает Military Media Center.

Атаки рф в течение суток

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины.

Как отмечается в сообщении, в целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БпЛА "Шахед-136", БпЛА "Ланцет", КАР "Х-59 ", тактическая авиация) совершены обстрелы 121 населенного пункта. Также подтверждено поражение 42 объектов инфраструктуры.

По предварительным данным, погибли 14 человек и 24 ранены.

Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки обстреляли большое количество городов и сел Донецкой области. Погибли четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.