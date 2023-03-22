За сутки россияне убили 14 гражданских украинцев: какие области оказались под вражеским огнем
За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию 11 областей Украины. В результате атак врага погибли 14 гражданских граждан.
Об этом сообщает Military Media Center.
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Атаки рф в течение суток
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины.
Как отмечается в сообщении, в целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БпЛА "Шахед-136", БпЛА "Ланцет", КАР "Х-59 ", тактическая авиация) совершены обстрелы 121 населенного пункта. Также подтверждено поражение 42 объектов инфраструктуры.
По предварительным данным, погибли 14 человек и 24 ранены.
Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
Также сообщалось, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки обстреляли большое количество городов и сел Донецкой области. Погибли четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.