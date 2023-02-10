У Румунії спростували інформацію про проліт російської ракети

Офіційний Бухарест заявляє, що російська ракета не зайшла у повітряний простір країни

Румунія спростувала заяву української сторони щодо прольоту ракети рф над територією країни. В Міноборони кажуть, що російська ракета була за 35 кілометрів від кордону.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

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Зазначається, що система повітряного спостереження Румунії виявила 10 лютого повітряну ціль, запущену з Чорного моря з корабля рф поблизу Кримського півострова. Найімовірніше — крилату ракету, яка пройшла через повітряний простір України, Республіки Молдови і повернулася в повітряний простір України.

Однак у Румунії заявили, що російська ракета не перетнула повітряний простір країни.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону", — сказано у заяві.

Інформується, що румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення цілі до повного з'ясування ситуації.

Зокрема, о 10:38 ранку два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які беруть участь у патрулюванні під проводом НАТО та на той час виконували навчальний політ, були перенаправлені в північну частину Румунії для доповнення варіантів реагування. Однак приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки повернулися до виконання своєї початкової місії.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, армія рф завдала чергового ракетного масованого удару по Україні. Тоді ж Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Вже приблизно о 10:33 вони перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.