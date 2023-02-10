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В 35 км от границы: в Румынии отрицают информацию о пролете ракеты рф

10 февраля 2023 14:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Румынии опровергли информацию о пролете российской ракеты
Официальный Бухарест заявляет, что российская ракета не входила в воздушное пространство страны
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Румыния опровергла заявление украинской стороны о пролете ракеты рф над территорией страны. В Минобороны говорят, что российская ракета была в 35 километрах от границы.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

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Подробности

Отмечается, что система воздушного наблюдения Румынии обнаружила 10 февраля воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля россии вблизи Крымского полуострова. Скорее всего, крылатую ракету, которая прошла через воздушное пространство Украины, Республики Молдовы и вернулась в воздушное пространство Украины.

Однако в Румынии заявили, что российская ракета не пересекла воздушное пространство страны.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы", — говорится в заявлении.

Информируется, что румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения цели до полного выяснения ситуации.

В частности, в 10:38 утра два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии, участвующие в патрулировании под руководством НАТО и выполнявшие учебный полет, были перенаправлены в северную часть Румынии для дополнения вариантов реагирования. Однако примерно через две минуты ситуация прояснилась, и оба самолета вернулись к выполнению своей начальной миссии.

Напомним, сегодня, 10 февраля, армия рф нанесла очередной ракетный массированный удар по Украине. Тогда же Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Уже около 10:33 они пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО.

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