З Чехії в Україну їдуть комплекси ППО Viktor
З Чехії до України вирушають комплекси ППО Viktor. Вони придбані за зібрані волонтерами кошти.
Про це повідомляють у твіттері Подарунок для путіна.
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ППО від Чехії
Зазначають, що гроші збирали від небайдужих у рамках ініціативи "Подарунок путіну".
У рамках цієї ініціативи чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів крон.
Повідомляється, що у четвер, 30 березня, вони повідомили, що мобільні зенітні комплекси Viktor вже відправляються в Україну.
"Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів, відправляються на фронт. Нехай українські військові влучно стріляють, бережіть себе", — написали волонтери.
На початку березня було повідомлено про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.
Заявлено, що ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від ударів дронів-камікадзе. Комплекси Viktor збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.
Мобільний зенітний комплекс Viktor базується на шасі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установкою калібру 14,5-мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та в умовах бездоріжжя.
Загалом комплекс Viktor від Excalibur Army — це дешева зенітна артилерійська система, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.
Зазначають, що зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням по наземних цілях. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Боєкомплект комплексу — 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.
Нагадаємо, що 29 березня Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України. На збільшенні фінансування наполягали міністерства оборони та закордонних справ країни.