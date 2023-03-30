Из Чехии в Украину едут комплексы ПВО Viktor
Из Чехии в Украину отправляются комплексы ПВО Viktor. Они приобретены за собранные волонтерами денежные средства.
Об этом сообщают в твиттере Подарок для путина.
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ПВО от Чехии
Отмечают, что деньги собирали от неравнодушных в рамках инициативы "Подарок путина".
В рамках этой инициативы чешским волонтерам удалось собрать 90 миллионов крон.
Сообщается, что в четверг, 30 марта, сообщили, что мобильные зенитные комплексы Viktor уже отправляются в Украину.
"Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали от вас 90 миллионов, отправляются на фронт. Пусть украинские военные метко стреляют, берегите себя", — написали волонтеры.
В начале марта было доложено о завершении производства в Чехии 15 зенитных комплексов Viktor для противовоздушной обороны Украины.
Заявлено, что эти системы способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе. Комплексы Viktor собирают на заводе чешской компании Excalibur Army.
Мобильный зенитный комплекс Viktor базируется на шасси пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и спаренной зенитной пулеметной установкой калибра 14,5 мм в грузовом отсеке сзади. Использование такого шасси дает высокий уровень мобильности на дорогах и бездорожье.
В общем, комплекс Viktor от Excalibur Army — это дешевая зенитная артиллерийская система, которую можно использовать для уничтожения воздушных угроз, таких как беспилотники.
Отмечают, что оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения огня прямой наводкой по наземным целям. Заявлено, что эффективная дальность стрельбы составляет более 2 км. Боекомплект комплекса — 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных в запасе.
Напомним, что 29 марта Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины. На увеличении финансирования настаивали министерства обороны и иностранных дел страны.