Втрати окупантів на 3 вересня: нові дані Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб

За час війни в Україні Збройні сили України ліквідували 264 660 окупантів, а також знищили 8 649 бойових броньованих машин противника. При цьому лише за минулу добу українські захисники ліквідували 600 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 3 вересня

Орієнтовно, з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2023-го втрати РФ такі:

особового складу — близько 264 660 (+600) осіб;

танків — 4 476 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 649 (+12) одиниць;

артилерійських систем — 5 582 (+22) одиниць;

РСЗВ/MLRS — 739 (+3) одиниць;

засоби ППО — 502 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 444 (+11);

крилаті ракети — 1 447 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 102 (+59) одиниць;

спеціальна техніка — 841 (+6).

Втрати окупантів на 3 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, робота артилерії України призвела до того, що військові РФ змушені були перемістити свої артилерійські комплекси далеко від лінії зіткнення. Такі дії ускладнили їм підтримку своєї піхоти.

Також ми повідомляли, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на зміцнення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу та третю витратили ще менше — по 20%. Наступ українських військових продовжується.