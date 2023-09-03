Потери оккупантов на 3 сентября: новые данные Генштаба ВСУ
За время войны в Украине, Вооруженные силы Украины ликвидировали 264 660 оккупантов, а также уничтожили 8 649 боевых бронированных машин противника. При этом лишь за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 600 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов на 3 сентября
Ориентировочно, с 24 февраля 2022 года по 3 сентября 2023 года потери РФ следующие:
- личного состава — около 264 660 (+600) человек;
- танков — 4 476 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 649 (+12) единиц;
- артиллерийских систем — 5 582 (+22) единицы;
- РСЗО / MLRS — 739 (+3) единиц;
- средства ПВО — 502 (+1) единицы;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 444 (+11);
- крылатые ракеты — 1 447 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 102 (+59) единицы;
- специальная техника — 841 (+6).
Напомним, что работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы далеко от линии столкновения. Такие действия затруднили им поддержку своей пехоты.
Также мы сообщали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оккупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.