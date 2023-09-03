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Потери оккупантов на 3 сентября: новые данные Генштаба ВСУ

3 сентября 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов на 3 сентября: новые данные Генштаба ВСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За время войны в Украине, Вооруженные силы Украины ликвидировали 264 660 оккупантов, а также уничтожили 8 649 боевых бронированных машин противника. При этом лишь за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 600 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 3 сентября

Ориентировочно, с 24 февраля 2022 года по 3 сентября 2023 года потери РФ следующие:

  • личного состава — около 264 660 (+600) человек;
  • танков — 4 476 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 649 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 582 (+22) единицы;
  • РСЗО / MLRS — 739 (+3) единиц;
  • средства ПВО — 502 (+1) единицы;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 444 (+11);
  • крылатые ракеты — 1 447 (+0);
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 102 (+59) единицы;
  • специальная техника — 841 (+6).
Потери оккупантов на 3 сентября
Потери оккупантов на 3 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы далеко от линии столкновения. Такие действия затруднили им поддержку своей пехоты.

Также мы сообщали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оккупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.

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