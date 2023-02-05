Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян - скільки вбито окупантів

ВСУ знову відправили додому в цинкових трунах 700 окупантів: дані Генштабу про втрати росіян
Минулої доби, 4 лютого, Збройні сили України відправили на той світ 700 окупантів. Загалом з початку війни українські захисники ліквідували 131 290 росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Втрати росіян
- особового складу — близько 131290 (+700) осіб ліквідовано;
- танків — 3220 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин — 6405 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 2226 (+6) одиниць;
- РСЗВ — 460 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 227 (+2) одиниць;
- літаків — 294 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 284 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958 (+2);
- крилаті ракети — 796 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5091 (+10) одиниць;
- спеціальна техніка — 203 (+0).
Нагадаємо, що російські окупанти разом із сім'ями терміново евакуюються з Луганської області. Наразі до виїзду готують родини колаборантів у Троїцькому районі.
Також повідомлялося, що Сили оборони України знищили базу російських окупаційних військ на території нафтового підприємства у Новобогданівці під Мелітополем. Відомо про велику кількість поранених росіян.