Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян - скільки вбито окупантів

Російські окупанти

Минулої доби, 4 лютого, Збройні сили України відправили на той світ 700 окупантів. Загалом з початку війни українські захисники ліквідували 131 290 росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати росіян

особового складу — близько 131290 (+700) осіб ліквідовано;

танків — 3220 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин — 6405 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 2226 (+6) одиниць;

РСЗВ — 460 (+0) одиниць;

засоби ППО — 227 (+2) одиниць;

літаків — 294 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 284 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958 (+2);

крилаті ракети — 796 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5091 (+10) одиниць;

спеціальна техніка — 203 (+0).

Нагадаємо, що російські окупанти разом із сім'ями терміново евакуюються з Луганської області. Наразі до виїзду готують родини колаборантів у Троїцькому районі.

Також повідомлялося, що Сили оборони України знищили базу російських окупаційних військ на території нафтового підприємства у Новобогданівці під Мелітополем. Відомо про велику кількість поранених росіян.