Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян - сколько убито оккупантов

ВСУ снова отправили домой в цинковых гробах 700 оккупантов: данные Генштаба о потерях россиян
За прошедшие сутки, 4 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на тот свет 700 оккупантов. В целом, с начала войны украинские защитники ликвидировали 131 290 россиян.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери россиян
- личного состава — около 131290 (+700) человек ликвидировано;
- танков — 3220 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин — 6405 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 2226 (+6) единиц;
- РСЗО — 460 (+0) единиц;
- средства ПВО — 227 (+2) единиц;
- самолетов — 294 (+0) единиц;
- вертолетов — 284 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+2);
- крылатые ракеты — 796 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5091 (+10) единиц;
- специальная техника — 203 (+0).
Напомним, что российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются из Луганской области. Сейчас к выезду готовят семьи коллаборантов в Троицком районе.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили базу российских оккупационных войск на территории нефтяного предприятия в Новобогдановке под Мелитополем. Известно о большом количестве раненых россиян.