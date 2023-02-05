Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян - сколько убито оккупантов

Российские оккупанты

За прошедшие сутки, 4 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на тот свет 700 оккупантов. В целом, с начала войны украинские защитники ликвидировали 131 290 россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян

личного состава — около 131290 (+700) человек ликвидировано;

танков — 3220 (+2) единиц;

боевых бронированных машин — 6405 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 2226 (+6) единиц;

РСЗО — 460 (+0) единиц;

средства ПВО — 227 (+2) единиц;

самолетов — 294 (+0) единиц;

вертолетов — 284 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+2);

крылатые ракеты — 796 (+0);

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5091 (+10) единиц;

специальная техника — 203 (+0).

Напомним, что российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются из Луганской области. Сейчас к выезду готовят семьи коллаборантов в Троицком районе.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили базу российских оккупационных войск на территории нефтяного предприятия в Новобогдановке под Мелитополем. Известно о большом количестве раненых россиян.