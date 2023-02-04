Генштаб оновив дані про втрати російських окупантів

Російські окупанти

Минулої доби, 3 лютого Збройні сили України відправили на той світ 720 російських окупантів. Загалом від початку війни українські захисники ліквідували 130 590 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати росіян

особового складу — близько 130590 (+720) осіб ліквідовано;

танків — 3218 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 6394 (+6) одиниць;

артилерійських систем — 2220 (+5) одиниць;

РСЗВ — 460 (+0) одиниць;

засоби ППО — 225 (+3) одиниць;

літаків — 294 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 284 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1956 (+4;

крилаті ракети — 796 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5081 (+13) одиниць;

спеціальна техніка — 203 (+1).

Як відомо, за 29 січня українські військові ліквідували близько 500 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили чотири танки, три бронемашини, одну артилерійську систему та чотири одиниці автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, кілька днів тому заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович повідомив, що на околиці Бахмута українські військові ліквідували понад 300 окупантів. Це сталося під час вуличних боїв, які проходили у Бахмуті з малими групами супротивника.