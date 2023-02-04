Генштаб обновил данные о потерях российских оккупантов

ВСУ уже отправили на тот свет более 130 тыс. оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки, 3 февраля Вооруженные силы Украины отправили на тот свет 720 российских оккупантов. В целом, с начала войны украинские защитники ликвидировали 130 590 российских солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери россиян
- личного состава — около 130590 (+720) человек ликвидировано;
- танков — 3218 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 6394 (+6) единиц;
- артиллерийских систем — 2220 (+5) единиц;
- РСЗО — 460 (+0) единиц;
- средства ПВО — 225 (+3) единиц;
- самолетов — 294 (+0) единиц;
- вертолетов — 284 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1956 (+4;
- крылатые ракеты — 796 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5081 (+13) единиц;
- специальная техника — 203 (+1).
Как известно, за 29 января украинские военные ликвидировали около 500 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли четыре танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и четыре единицы автомобильной техники врага.
Напомним, несколько дней назад заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович сообщил, что на окраине Бахмута украинские военные ликвидировали более 300 оккупантов. Это произошло во время уличных боев, которые проходили в Бахмуте с малыми группами противника.