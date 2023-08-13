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"Все происходит на их глазах": Кориков раскритиковал работу МАГАТЭ

13 августа 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Все происходит на их глазах": Кориков раскритиковал работу МАГАТЭ
Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков. Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине выразили обеспокоенность относительно действий России на территории Запорожской атомной электростанции. При этом ядерные регуляторы призывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проявить больше решительности в осуждении этих действий.

Об этом сообщил главный специалист по ядерной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телемарафона.

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Кориков сообщил, что Россия использовала станцию в военных целях, пренебрегая украинскими ядерными нормами и стандартами. 

"МАГАТЭ наблюдает за ситуацией на месте, все происходит на их глазах. Мы ожидаем от них более решительного отношения к этим нарушениям", — сказал он.

Кориков также обратил внимание на недавний инцидент с энергоблоком №4 на ЗАЭС, когда была нарушена система безопасности. Он утверждает, что одна из радиационных защитных преград была повреждена и вода, контактирующая с ядерным топливом, попала в систему, предназначенную для производства электроэнергии.

Эксперт добавил, что после этого происшествия необходимо было остановить работу блока, и как результат — другой блок станции перешел в режим сниженной активности, потребляя электроэнергию из украинской сети. Также станция использует пар для своих операционных нужд.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция теперь функционирует на своем запасном канале электропитания. Это произошло после инцидента с Днепровской линией электропередач.

Также мы сообщали, что россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

 

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