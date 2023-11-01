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Вперше в історії HIMMARS знищив прямим ударом російський БпЛА ZALA, — ОК "Захід"

1 листопада 2023 13:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вперше в історії HIMMARS знищив прямим ударом російський БпЛА ZALA, — ОК "Захід"
Знищення російського БпЛА ZALA. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові вперше в історії прямим ударом HIMMARS знищили російський БпЛА ZALA. Цей безпілотник використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки. 

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід".

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Історична робота HIMMARS

У відомстві розповіли, що вперше в історії HIMMARS знищив прямим попаданням російський БпЛА ZALA, який використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки. 

"Наші воїни знайшли місце приземлення БпЛА і точним ударом знищили екіпаж та саму установку. Філігранна робота", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно у ССО показали, як військові "підсмажили" техніку росіян поблизу Авдіївки.

Окрім того, ми писали, що ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки.

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