Вперше в історії HIMMARS знищив прямим ударом російський БпЛА ZALA, — ОК "Захід"

Знищення російського БпЛА ZALA. Фото: скриншот

Українські військові вперше в історії прямим ударом HIMMARS знищили російський БпЛА ZALA. Цей безпілотник використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід".

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У відомстві розповіли, що вперше в історії HIMMARS знищив прямим попаданням російський БпЛА ZALA, який використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки.

"Наші воїни знайшли місце приземлення БпЛА і точним ударом знищили екіпаж та саму установку. Філігранна робота", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у ССО показали, як військові "підсмажили" техніку росіян поблизу Авдіївки.

Окрім того, ми писали, що ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки.