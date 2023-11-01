Вперше в історії HIMMARS знищив прямим ударом російський БпЛА ZALA, — ОК "Захід"
Українські військові вперше в історії прямим ударом HIMMARS знищили російський БпЛА ZALA. Цей безпілотник використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід".
Історична робота HIMMARS
У відомстві розповіли, що вперше в історії HIMMARS знищив прямим попаданням російський БпЛА ZALA, який використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки.
"Наші воїни знайшли місце приземлення БпЛА і точним ударом знищили екіпаж та саму установку. Філігранна робота", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у ССО показали, як військові "підсмажили" техніку росіян поблизу Авдіївки.
Окрім того, ми писали, що ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки.
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