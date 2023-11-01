Впервые в истории HIMMARS уничтожил прямым ударом российский БпЛА ZALA, — ОК "Запад"

Уничтожение российского БпЛА ZALA. Фото: скриншот

Украинские военные впервые в истории прямым ударом HIMMARS уничтожили российский БпЛА ZALA. Беспилотник используется для наведения "Ланцетов" и разведки.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Запад".

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В ведомстве рассказали, что впервые в истории HIMMARS уничтожил прямым попаданием российский БпЛА ZALA, используемый для наведения "Ланцетов" и разведки.

"Наши воины нашли место приземления БпЛА и точным ударом уничтожили экипаж и саму установку. Филигранная работа", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ССО показали, как военные "поджарили" технику россиян вблизи Авдеевки.

Кроме того, мы писали, что ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки.