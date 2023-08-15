Ворожа ДРГ намагалася зайти до Чернігівської області, — Наєв

Командувач Об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Бійці Збройних сил України успішно запобігли спробі проникнення російської диверсійної групи до Чернігівської області. Інцидент стався в районі Новгород-Сіверської місцевої адміністрації, де було зупинено спробу нелегального перетину українсько-російського кордону.

Про це повідомив командувач Об'єднаних військових сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Наєв повідомив Військовий на посаді виявив наближення двох ворожих угруповань, що призвело до збройного конфлікту. У відповідь на загрозу було дано вогонь з артилерії, а також було залучено підрозділи для моніторингу з повітря.

"За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п'яти й семи бойовиків відповідно. Зазнавши втрат поранених і вбитих, ворог відійшов у зворотному напрямку", — зазначив Наєв.

Повідомлення Сергія Наєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти не залишають спроб виявити слабкі місця в обороні України. Так, у ніч проти 1 серпня ворожі диверсанти намагалися пройти через кордон на Чернігівщині.

Також ми повідомляли, що командувач об'єднаними військовими силами України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про значне посилення захисту північного кордону країни. У такий спосіб військові готуються до наступу російських військ.