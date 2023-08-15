Вражеская ДРГ пыталась зайти в Черниговскую область, — Наев

Командующий Объединенных военных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Группировка Объединенных сил

Бойцы Вооруженных сил Украины успешно предотвратили попытку проникновения российской диверсионной группы в Черниговскую область. Инцидент произошел в районе Новгород-Северской местной администрации, где была остановлена попытка нелегального пересечения украинско-российской границы.

Об этом сообщил командующий Объединенных военных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Наев сообщил Военный на посту обнаружил приближение двух вражеских группировок, что привело к вооруженному конфликту. В ответ на угрозу был дан огонь из артиллерии, а также были задействованы подразделения для мониторинга из воздуха.

"По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении", — указал Наев.

Сообщение Сергея Наева. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Украины. Так, в ночь на 1 августа вражеские диверсанты пытались пройти через границу на Черниговщине.

Также мы сообщали, что командующий объединенными военными силами Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о значительном усилении защиты северной границы страны. Таким образом военные готовятся к наступлению российских войск.