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Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках фронту та зазнає значних втрат, — Генштаб

17 лютого 2023 18:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу 17 лютого: Ворог зосереджує зусилля на п’яти напрямках фронту
Окупанти ведуть наступ на п'яти напрямках фронту
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупаційні війська основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на п'яти напрямках фронту –  Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. При цьому окупанти зазнають значних втрат у живій силі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Атаки ворога

Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

У Генштабі також розповіли, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації. 

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнає значних втрат у живій силі.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське  Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині. 
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Стельмахівки, Діброви, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Добово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також ворог завдав авіаудару в районі Берхівки.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках вогневого впливу зазнали 17 районів населених пунктів, серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеячині. 
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Малої Токмачки та Новоданилівки.
  • На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Нагадаємо, за добу 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.

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