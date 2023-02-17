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Враг сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях фронта и несет значительные потери, — Генштаб

17 февраля 2023 18:35
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Возведение Генштаба 17 февраля: Враг сосредотачивает усилия на пяти направлениях фронта
Оккупанты ведут наступление на пяти направлениях фронта
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на пяти направлениях фронта – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. При этом оккупанты терпят значительные потери в живой силе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены три частных и один многоэтажный дома. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

В Генштабе также рассказали, что противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Ситуация на оперативных направлениях

Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений русских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. В течение суток вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачие, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Веселое, Борисовка, Гатище, Волчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка на Харьковщине. 
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка и Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного.
  • На Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Железнянское, Добово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях огневого воздействия подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное на Донетчине.
  • На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.
  • На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

Напомним, за сутки 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате ранены и погибли среди гражданских.

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