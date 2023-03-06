Ворог здійснює маневри на Херсонщині та в Криму: Генштаб пояснив, яка їх мета
Ворог здійснює маневри з пересуванням колон військової техніки в районах Нової Каховки та Армянська. Противник має на меті ввести в оману українські Сили оборони.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Що відомо
Як пояснюють у Генштабі маневри, які здійснює ворог, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) — Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим), мають на меті введення в оману Сил оборони України.
Водночас, як зазначається у повідомленні, ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ.
"Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів", — пояснюють у Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.
Відомо також, що на Херсонщині російські війська намагаються привласнити приватні земельні ділянки місцевих жителів, а хто не погоджується — окупанти вивозять їх у невідомому напрямку.