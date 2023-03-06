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Враг совершает маневры на Херсонщине и в Крыму: Генштаб объяснил, какова их цель

6 марта 2023 07:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Российские военные в Крыму
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Цель противника — ввести в заблуждение украинские Силы обороны.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как объясняют в Генштабе, маневры, которые совершает враг, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) — Армянск (временно оккупированная территория Автономной республики Крым), преследуют цель введения в заблуждение Сил обороны Украины.

В то же время, как отмечается в сообщении, эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск.

"Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", — объясняют в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.

Известно также, что в Херсонской области российские войска пытаются присвоить частные земельные участки местных жителей, а кто не соглашается — оккупанты вывозят их в неизвестном направлении.

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