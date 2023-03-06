Враг совершает маневры на Херсонщине и в Крыму: Генштаб объяснил, какова их цель

Российские военные в Крыму

Враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Цель противника — ввести в заблуждение украинские Силы обороны.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Что известно

Как объясняют в Генштабе, маневры, которые совершает враг, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) — Армянск (временно оккупированная территория Автономной республики Крым), преследуют цель введения в заблуждение Сил обороны Украины.

В то же время, как отмечается в сообщении, эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск.

"Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", — объясняют в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.

Известно также, что в Херсонской области российские войска пытаются присвоить частные земельные участки местных жителей, а кто не соглашается — оккупанты вывозят их в неизвестном направлении.