Враг совершает маневры на Херсонщине и в Крыму: Генштаб объяснил, какова их цель
Враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Цель противника — ввести в заблуждение украинские Силы обороны.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Что известно
Как объясняют в Генштабе, маневры, которые совершает враг, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) — Армянск (временно оккупированная территория Автономной республики Крым), преследуют цель введения в заблуждение Сил обороны Украины.
В то же время, как отмечается в сообщении, эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск.
"Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", — объясняют в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.
Известно также, что в Херсонской области российские войска пытаются присвоить частные земельные участки местных жителей, а кто не соглашается — оккупанты вывозят их в неизвестном направлении.