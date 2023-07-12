Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Ессен": скільки "Калібрів" на борту arrow

Ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Ессен": скільки "Калібрів" на борту

12 липня 2023 14:02
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Ессен": скільки "Калібрів" на борту
"Адмірал Ессен". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти вивели на бойове чергування додатковий ракетоносій. 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

Читайте також:

В Чорному морі перебуває сім ворожих кораблів. До уже наявного підводного ракетоносія приєднався фрегат "Адмірал Ессен". Загальна кількість "Калібрів" може досягати 12 одиниць.

"Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак.  На сигнали повітряної тривоги реагуйте вчасно і чемно", — йдеться в повідомленні. 

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують своє корабельне угруповання. 

Нагадаємо, в ніч на 11 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз