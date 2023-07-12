Ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Ессен": скільки "Калібрів" на борту

"Адмірал Ессен". Фото: google

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти вивели на бойове чергування додатковий ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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В Чорному морі перебуває сім ворожих кораблів. До уже наявного підводного ракетоносія приєднався фрегат "Адмірал Ессен". Загальна кількість "Калібрів" може досягати 12 одиниць.

"Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак. На сигнали повітряної тривоги реагуйте вчасно і чемно", — йдеться в повідомленні.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують своє корабельне угруповання.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.