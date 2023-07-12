Враг срочно вывел фрегат "Адмирал Эссен": сколько "Калибров" на борту

"Адмирал Эссен". Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море находится семь вражеских кораблей. К уже имеющемуся подводному ракетоносителю присоединился фрегат "Адмирал Эссен". Общее количество "Калибров" может достигать 12 единиц.

"Уровень ракетной угрозы оценен как высокий. На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам. На сигналы воздушной тревоги реагируйте вовремя и вежливо", — говорится в сообщении.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свою корабельную группировку.

Напомним, в ночь на 11 июля во время обстрела Одесчины оккупанты в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.