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Воллес розповів про втрати окупантів в Україні

29 березня 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Принаймні 220 тис. російських військовослужбовців стали жертвами або зазнали поранень під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на спільній пресконференції з головою оборонного відомства Швеції Полом Йонсоном, яка проходила в Лондоні.

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Втрати росіян

Посилаючись на останні дані американської сторони, Воллес наголосив, що кількість загиблих чи поранених російських військових на українській території перевищила 220 тисяч людей. На його думку, це свідчить про серйозні втрати для російської сторони, і він закликав росію вивести свої війська з суверенної території України.

Воллес також зазначив, що Велика Британія, спільно з міжнародними партнерами, продовжуватиме надавати підтримку Україні у питанні військової допомоги.

"Згідно з останніми даними США, які я бачив, кількість загиблих або поранених росіян в Україні перевищує 220 тисяч", — сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав полігон, де українські військові навчаються воювати на танках Challenger 2. Воллес відзначив стійкість та рішучість військовослужбовців ЗСУ.

Глава міноборони Великої Британії зустрівся з українськими військовослужбовцями, які навчаються під керівництвом британських військових інструкторів.

Йдеться про навчання на британських танках Challenger 2, які Велика Британія передасть Збройним силам України.

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