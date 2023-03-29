Уоллес рассказал о потерях оккупантов в Украине
По крайней мере 220 тыс. российских военнослужащих стали жертвами или получили ранения в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства Швеции Полом Йонсоном, проходившей в Лондоне.
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Потери россиян
Ссылаясь на последние данные американской стороны, Уоллес подчеркнул, что число погибших или раненых российских военных на украинской территории превысило 220 тысяч человек. По его мнению, это свидетельствует о продолжающихся серьезных потерях для российской стороны, и он призвал россию вывести свои войска с суверенной территории Украины.
Уоллес также отметил, что Великобритания, совместно с международными партнерами, будет продолжать оказывать поддержку Украине в вопросе военной помощи.
"Согласно последним данным США, которые я видел, количество погибших или раненых россиян в Украине превышает 220 тысяч", — сказал он.
Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил полигон, где украинские военные учатся воевать на танках Challenger 2. Уоллес отметил устойчивость и решительность военнослужащих ВСУ.
Глава минобороны Великобритании встретился с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение под руководством британских военных инструкторов.
Речь идет об обучении на британских танках Challenger 2, которые Великобритания передаст Вооруженным силам Украины.