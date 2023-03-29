Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Уоллес рассказал о потерях оккупантов в Украине arrow

Уоллес рассказал о потерях оккупантов в Украине

29 марта 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По крайней мере 220 тыс. российских военнослужащих стали жертвами или получили ранения в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства Швеции Полом Йонсоном, проходившей в Лондоне.

Читайте также:

Потери россиян

Ссылаясь на последние данные американской стороны, Уоллес подчеркнул, что число погибших или раненых российских военных на украинской территории превысило 220 тысяч человек. По его мнению, это свидетельствует о продолжающихся серьезных потерях для российской стороны, и он призвал россию вывести свои войска с суверенной территории Украины.

Уоллес также отметил, что Великобритания, совместно с международными партнерами, будет продолжать оказывать поддержку Украине в вопросе военной помощи.

"Согласно последним данным США, которые я видел, количество погибших или раненых россиян в Украине превышает 220 тысяч", — сказал он.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил полигон, где украинские военные учатся воевать на танках Challenger 2. Уоллес отметил устойчивость и решительность военнослужащих ВСУ.

Глава минобороны Великобритании встретился с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение под руководством британских военных инструкторов.

Речь идет об обучении на британских танках Challenger 2, которые Великобритания передаст Вооруженным силам Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:50 Одесский дзюдоист получил бронзовую медаль на кубке Европы

17:49 Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть раненые

17:43 Певец ALEKSEEV поделился планами на ближайшие десять лет

17:23 В Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью

Новина з фото

17:21 Чарльз III и Камилла прилетели в Германию: что будут делать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:20 В Одесской области 50% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации

Новина з фото

17:19 Данилов анонсировал появление в ВСУ мощных дронов: на что намекнул секретарь СНБО

17:05 Покорят любые вершины: какие знаки зодиака добьются успеха в апреле

17:02 США открыли второй "Саммит за демократию": детали

16:59 Конфискация активов россиян: Фонд госимущества выставит на продажу интересный лот

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Новина з відео

12:50 "Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Новина з відео

12:27 Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Новина з відео

12:20 Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 17:39

Одесский дзюдоист получил бронзовую медаль на кубке Европы

None 29 Март 17:49

Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть раненые

None 29 Март 17:46

Певец ALEKSEEV поделился планами на ближайшие десять лет

None 29 Март 17:28

В Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB