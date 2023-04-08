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ВМС США відправила на Близький Схід атомну субмарину USS Florida

8 квітня 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атомна субмарина USS Florida. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військово-морські сили США відправили на Близький Схід підводний човен USS Florida (SSGN-728), який прибув у регіон 6 квітня і вже розпочав рух Суецьким каналом. Цей атомний підводний човен класу Ohio приєднається до роботи П'ятого флоту США у регіоні. Як повідомили представники ВМС США, USS Florida (SSGN-728) може нести до 154 крилатих ракет Tomahawk, які поділені на сім груп по 22 одиниці.

Про це пише gagadget.com.

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USS Florida (SSGN-728) — одна з чотирьох субмарин класу Ohio, які були переобладнані та втратили можливість нести балістичні ракети Trident II (D5) з ядерними боєголовками та максимальною дальністю пуску понад 11 000 км. Роботи з переобладнання розпочалися в середині 2003 року та тривали до квітня 2006 року. Через місяць після завершення переобладнання субмарину знову ввели до складу ВМС США. Крім USS Florida (SSGN-728), крилатими ракетами Tomahawk замість балістичних Trident II (D5) можуть озброюватися також підводні човни USS Ohio (SSGN-726), USS Michigan (SSGN-727) та USS Georgia (SSGN-729).

Підводні човни класу Ohio були розроблені в період холодної війни для несення ядерних балістичних ракет, призначених для ураження стратегічних цілей у глибині континенту. Однак, після закінчення холодної війни, потреби ВМС США змінилися, і було ухвалено рішення переобладнати чотири з 18 субмарин класу Ohio для несення крилатих ракет Tomahawk замість балістичних Trident II (D5). Крилаті ракети Tomahawk можуть бути використані для ураження наземних та надводних цілей у радіусі до 1600 км.

Нагадаємо, що український ворог нарощує кількість кораблів на Чорному морі. На бойове чергування виведи додатковий підводний ракетоносій.

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