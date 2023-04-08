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ВМС США отправила на Ближний Восток атомную субмарину USS Florida

8 апреля 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атомная субмарина USS Florida. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военно-морские силы США отправили на Ближний Восток подводную лодку USS Florida (SSGN-728), которая прибыла в регион 6 апреля и уже начала движение по Суэцкому каналу. Эта атомная подводная лодка класса Ohio присоединится к работе Пятого флота США в регионе. Как сообщили представители ВМС США, USS Florida (SSGN-728) может нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, которые разделены на семь групп по 22 единицы.

Об этом пишет gagadget.com.

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USS Florida (SSGN-728) — одна из четырех субмарин класса Ohio, которые были переоборудованы и лишились возможности нести баллистические ракеты Trident II (D5) с ядерными боеголовками и максимальной дальностью пуска свыше 11 000 км. Работы по переоборудованию начались в середине 2003 года и продолжались до апреля 2006 года. Через месяц после завершения переоборудования субмарина была вновь введена в состав ВМС США. Кроме USS Florida (SSGN-728), крылатыми ракетами Tomahawk вместо баллистических Trident II (D5) могут вооружаться также подводные лодки USS Ohio (SSGN-726), USS Michigan (SSGN-727) и USS Georgia (SSGN-729).

Подводные лодки класса Ohio были разработаны в период холодной войны для несения ядерных баллистических ракет, предназначенных для поражения стратегических целей в глубине континента. Однако, после окончания холодной войны, потребности ВМС США изменились, и было принято решение переоборудовать четыре из 18 субмарин класса Ohio для несения крылатых ракет Tomahawk вместо баллистических Trident II (D5). Крылатые ракеты Tomahawk могут быть использованы для поражения наземных и надводных целей в радиусе до 1600 км.

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