Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Влада Херсонської області закликає людей терміново залишити свої будинки — у чому причина arrow

Влада Херсонської області закликає людей терміново залишити свої будинки — у чому причина

26 жовтня 2023 07:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада Херсонської області закликає людей терміново залишити свої будинки — у чому причина
Евакуація людей. Фото: Facebook/Сергій Гайдай
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликає евакуюватися жителів міст Херсонської області, які постійно зазнають обстрілів. Щобільше, на думку Соболевського, існують великі ризики.

Про це Соболевський повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Жителів Херсонської області просять терміново евакуюватись

За словами заступника голови Херсонської обласної ради, у населених пунктах, визнаних небезпечними для життя, сім'ї з дітьми мають залишити їх. При цьому він уточнив, що йдеться про стан здоров'я дітей.

"Вчора деякі сім'ї вже поїхали, і цей процес продовжиться. Поки що противник може використати своє озброєння проти наших населених пунктів через допустиму дистанцію", — сказав він.

Соболевський зазначив, що сьогодні також триватиме примусова евакуація, оскільки потрібно, щоби виїхали всі.

"Кожна людина, яка там залишається, це величезний ризик", — уточнив він.

Нагадаємо, що на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВ про оголошення примусової евакуації близько 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі