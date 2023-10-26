Влада Херсонської області закликає людей терміново залишити свої будинки — у чому причина

Евакуація людей. Фото: Facebook/Сергій Гайдай

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликає евакуюватися жителів міст Херсонської області, які постійно зазнають обстрілів. Щобільше, на думку Соболевського, існують великі ризики.

Про це Соболевський повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами заступника голови Херсонської обласної ради, у населених пунктах, визнаних небезпечними для життя, сім'ї з дітьми мають залишити їх. При цьому він уточнив, що йдеться про стан здоров'я дітей.

"Вчора деякі сім'ї вже поїхали, і цей процес продовжиться. Поки що противник може використати своє озброєння проти наших населених пунктів через допустиму дистанцію", — сказав він.

Соболевський зазначив, що сьогодні також триватиме примусова евакуація, оскільки потрібно, щоби виїхали всі.

"Кожна людина, яка там залишається, — це величезний ризик", — уточнив він.

Нагадаємо, що на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВ про оголошення примусової евакуації близько 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною.