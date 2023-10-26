Власти Херсонской области призывают людей срочно покинуть свои дома — в чем причина

Эвакуация людей. Фото: Facebook/Сергей Гайдай

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский призывает эвакуироваться жителей городов Херсонской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. Более того, по мнению Соболевского существуют большие риски.

Об этом Соболевский сообщил в эфире телемарафона.

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По словам заместителя главы Херсонского областного совета, в населенных пунктах, признанных небезопасными для жизни, семьи с детьми должны покинуть их. При этом он уточнил, что речь идет о состоянии здоровья детей.

"Вчера некоторые семьи уже уехали, и этот процесс продолжится. Пока противник может использовать свое вооружение против наших населенных пунктов из-за допустимой дистанции", — сказал он.

Соболевский указал, что сегодня также будет продолжаться принудительная эвакуация, так как нужно, чтобы выехали все.

"Каждый человек, который там остается — это огромный риск", — уточнил он.

Напомним, что на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОВА об объявлении принудительной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.